Il figlio di Lando Buzzanca è intervenuto durante la trasmissione Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele ed ha voluto smentire tutte le notize emerse negli ultimi mesi sul noto ed amato attore, purtroppo scomparso all’età di 87 anni.

Massimiliano Buzzanca ha spiegato al pubblico televisivo che il suo papà stava male da diverso tempo e che, a differenza di quanto afferma la compagna, non era stato ricoverato in una Rsa per via di una caduta. L’attore, a dire di suo figlio, non era più in grado di riconoscere nessuno, nemmeno i suoi familiari.

Purtroppo quando non è la famiglia a parlare, ma sono notizie campate in aria, può succedere che si diffondano cose non vere. Papà è scivolato dalla sedia a rotelle, non si sa come, ma non si è mai rotto il femore. Probabilmente dopo un trauma del genere, a quell’età, il corpo deve essersi ‘spaventato’ e le sue condizioni sono peggiorate. Papà però stava già male da mesi e da mesi non ci riconosceva nemmeno più.

Lando Buzzanca e le denunce di Francesca Della Valle

Francesca Della Valle, giornalista e compagna di Lando Buzzanca, negli ultimi mesi ha denunciato più volte, anche attraverso i social, la situazione dell’attore. Ha raccontato che nessuno le permetteva di vederlo e che il suo amministratore delegato lo aveva costretto all’isolamento, grazie alla legge 6/04, condannandolo al suo triste destino.

Insieme alle dichiarazioni del medico di fiducia di Lando, Francesca ha dichiarato che dopo la caduta, l’attore è stato chiuso per 11 mesi in una Rsa, dopodiché è stato trasferito in ospedale, dove sarebbe stato curato per malnutrizione e piaghe da decubito. Dal 1 dicembre, era stato di nuovo trasferito in un hospice, dove si è spento per sempre.

Io non mi fermo, non temete! Continuerò perché sia fatta giustizia. Lo devo a Lando, lo devo agli 800 mila amministrati, lo devo al suo pubblico. Lando è stato ammazzato e voi, pubblico onesto, lo sapete.

La famiglia ha deciso di procedere legalmente contro Francesca Della Valle e contro il medico di fiducia di Lando Buzzanca, il dottor Fulvio Tomasselli. Anche quest’ultimo ha denunciato la situazione dell’attore, definendolo ormai “un’ombra di se stesso, rannicchiato nel suo letto”.