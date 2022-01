Il figlio della nota attrice e regista Regina King, si è tolto la vita a soli 26 anni. Ian Alexander Jr è morto pochi giorni dopo aver spento la sua 26esima candelina.

La notizia è stata riportata sulla famosa testata giornalistica People. Un portavoce della famiglia ha confermato quanto diffuso con una nota:

La nostra famiglia è profondamente distrutta dalla perdita di Ian. Era una luce brillante che teneva moltissimo alla felicità degli altri. Chiediamo rispetto in questo momento di privacy.

Ian Alexander Jr era l’unico figlio dell’attrice Regina King, nato dopo il matrimonio con Ian Alexander Sr. Non è stata resa nota la ragione dietro la scelta del suo estremo gesto, ma pochi giorni dopo aver compiuto 26 anni, il ragazzo ha deciso di farla finita e di togliersi la vita.

Era diventato un dj, dopo aver scelto di seguire le orme del suo papà. Era molto seguito sul suo profilo Instagram, dove nelle ultime ore sono apparsi migliaia di commenti da parte di tutti i suoi fan, che hanno voluto lasciargli un cuore e salutarlo per l’ultima volta.

Tra le sue ultime pubblicazioni, anche una dedicata alla sua mamma, il giorno del suo compleanno. Aveva ringraziato Regina King per essere la sua mamma e il dono più prezioso che mai avrebbe potuto chiedere.

Chi è Regina King

Regina King, nata il 15 gennaio del 1971, è una famosa attrice e regista americana, che durante la sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Academy Awards, un Golden Globe Awards e quattro Primetime Emmy Awards.

Nel mondo televisivo, è ricordata in particolar modo per aver preso parte alla commedia romantica A Cinderella story o L’asilo dei papà. Nel 2019 è diventata famosa anche come regista grazie alla direzione del film One Night Miami. Film presentato in anteprima mondiale alla mostra del cinema di Venezia il 7 settembre del 2020.