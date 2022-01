Miranda Fryer la nota attrice, è morta a 34 anni, proprio mentre stava dormendo. Il marito è stato il primo a fare la tragica scoperta e nonostante l’intervento dei sanitari nell’abitazione della coppia, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Un lutto improvviso che ha colpito gli appassionati di serie televisive. Purtroppo è avvenuto tutto da un giorno all’altro e nessuno ha saputo dare una spiegazione per questa perdita alla famiglia.

Era la mattina del 6 gennaio. I due erano andati a dormire la sera prima e secondo il racconto del marito, Miranda non sembrava avere alcun tipo di problema.

Tuttavia, la mattina successiva l’uomo si è subito reso conto che c’era qualcosa di strano nella moglie. Era fredda e non rispondeva alle sue continue chiamate. Per questo ha allertato in fretta i sanitari.

I medici intervenuti nell’abitazione, non hanno potuto far nulla per salvare la nota attrice di soli 34 anni. Purtroppo è morta nel sonno, probabilmente a causa dei problemi cardiaci di cui era affetta, da ormai molto tempo.

La carriera di Miranda Fryer ed il messaggio della sua famiglia

Miranda Fryer è diventata famosa già da quando era una bambina ed aveva appena 18 mesi. Nella nota serie televisiva Neighborns, aveva interpretato la parte di Sky Mangel, la figlia di Joe, interpretato da Mark Little e la mamma Kelly, interpretata da Linda Hartley.

Proprio per questo suo lavoro è diventata l’attrice più piccola ad aver firmato un contratto, durato circa 3 anni. Inoltre, ha interpretato altri ruoli in altre serie di successo. Per questo era molto conosciuta. I suoi familiari, per informare tutti della sua perdita, in una nota hanno scritto:

È stato del tutto inaspettato, non sappiamo ancora esattamente qual’è la causa della sua morte, ma in base alla nostra storia familiare, sembra che il suo cuore si sia fermato nel sonno.

