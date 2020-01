Il figlio di Rosalia Nuara non ce l’ha fatta Giovane mamma ha perso la vita, anche il piccolo non ce l'ha fatta a sopravvivere. Ha lottato...

Rosalia Nuara era una giovane ragazza di soli quaranta anni, che nella notte tra giovedì e venerdì, ha perso la vita mentre era ricoverata alla clinica Triolo Zancla, a Palermo. Il figlio, nato subito dopo con un cesareo, non è riuscito a sopravvivere, è deceduto nel tardo pomeriggio di sabato diciotto gennaio.

In molti sono sconvolti da questi due decessi, così vicini, che non hanno lasciato il tempo nemmeno ai familiari di poter fare un respiro di sollievo.

Secondo le informazioni che sono emerse, Rosalia Nuara, donna di quaranta anni, con diabete, è stata ricoverata nella clinica per riuscire a portare a termine la sua gravidanza, poiché era in grave pericolo.

I medici volevano fare il possibile per aiutarla, ma nella notte tra giovedì e venerdì, si è alzata dal suo letto per andare in bagno ed è svenuta a terra.

I dottori, insieme agli infermieri, hanno subito provato a rianimarla, ma nonostante i loro disperati tentativi per lei non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il malore.

Uno dei medici si è subito reso conto che il piccolo era ancora vivo e per questo l’hanno portata d’urgenza in sala operatoria, per farlo nascere con un cesareo.

Il neonato, poco dopo essere venuto al mondo, è stato ricoverato subito nel reparto di terapia intensiva, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, anche il suo cuore ha cessato di battere, nel pomeriggio di sabato diciotto gennaio.

L’unico parente che la giovane aveva, è il marito, che purtroppo ora non ha nemmeno le possibilità di pagare entrambi i funerali. Infatti ora è partita una raccolta fondi per cercare di aiutarlo a poter dare l’ultimo saluto alla moglie e al piccolo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

