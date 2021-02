Il fratello di Dayane Mello non era solo al momento dell’incidente: i dettagli

Un evento tragico che ha sconvolto il Brasile, ma anche l’Italia. Il giovane fratello di Dayane Mello, Lucas, di 26 anni è morto in un tragico incidente stradale, ormai tutti conoscono l’incidente e quello che è successo.

Lucas si trovava a bordo della sua auto quando si è schiantato contro un camion la notte di martedì 2 febbraio. per lui non c’è stato nulla da fare. Quello che ancora non era chiaro è che il ragazzo non viaggiava da solo.

A bordo della stessa auto c’era una donna, probabilmente la fidanzata. A raccontarlo è Dayane Mello ai suoi coinquilini, spiegando:

La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva.

Una dinamica drammatica, uno schianto violento: l’auto del giovane Lucas è andata completamente distrutta finendo fuori dall’autostrada lungo la quale viaggiava a sud del Brasile. Non è ancora chiaro come abbia fatto a perdere il controllo del mezzo.

Secondo la ricostruzione del camionista il ragazzo avrebbe invaso la corsia opposta, finendo sotto le lamiere del mezzo pesante. L’autista del camion, un conducente di 55 anni, è rimasto illeso ed è risultato negativo all’alcol test.

Dayane Mello ha deciso di rimanere all’interno della casa di Cinecittà dove può contare sul sostegno dei suoi amici. Tornare in Brasile ora sarebbe troppo complicato e non potrebbe stare vicina alla sua famiglia. La modella brasiliana ha assistito alla veglia funebre del fratello tramite una videochiamata.