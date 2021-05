A parlare oggi è il fratello di Mirko, il ragazzo sardo morto per difendere con la sua vita la mamma, aggredita dal suo ex compagno, che ora si trova in carcere. La madre è ancora ricoverata in ospedale, mentre il fratello chiede che sia fatta giustizia, per quel fratello coraggioso che non ha esitato a intervenire.

Lorenzo Farci è il fratello 23enne di Mirko. In un post su Facebook ha voluto ringraziare tutta Tortolì per la vicinanza dimostrata alla sua famiglia in questo momento di dolore. Tutti hanno pianto il fratello Mirko, morto a 19 anni mentre difendeva la mamma Paola Piras dalle coltellate dell’ex compagno.

Masih Shadid ha ammesso le sue colpe, ma sembra non aver mai mostrato alcun pentimento. Mentre la donna 50enne rimane ricoverata in ospedale, con gravi ferite. Lorenzo chiede giustizia per Mirko, che “non era un vigliacco in vita e non lo è stato neanche nel momento della morte”.

Mirko Farci è stato ucciso martedì scorso a 19 anni nel tentativo di difendere la madre. A sei giorni dalla tragedia il fratello maggiore scrive:

In questi giorni molto difficili io e tutta la mia famiglia abbiamo avuto il conforto e l’affetto di una comunità intera che si è stretta intorno a noi e con noi ha condiviso parte del nostro immenso dolore. Ogni singola parola, ogni gesto, ogni saluto, ogni abbraccio e ogni sguardo ci hanno fatto avvertire che non siamo soli in questo momento tragico.

Il fratello di Mirko chiede giustizia

Per la morte del 19enne è giusto che sia fatta giustizia.