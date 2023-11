Il gesto di Adriano Celentano dopo la scomparsa di Giulia Cecchettin

Il delitto di Giulia Cecchetin ha scosso l’opinione pubblica. Una ragazza di soli 22 anni che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Giulia aveva deciso di lasciare Filippo, ma gli era rimasta amica per paura che lui potesse farsi del male. Lei stessa lo aveva confidato alle sue amiche, delle parole dette in un audio che oggi strazia il cuore. Giulia Cecchettin provava tenerezza per Filippo, che minacciava di farsi del male. Gli era rimasta amica e continuava a sentirlo, anche se in cuor suo non riusciva più a sopportare quella situazione. Lo faceva per lui, per il suo bene, per paura che potesse fare qualche gesto insano. E invece ci ha rimesso la vita. Perché Filippo quel gesto insano lo ha compiuto, ma nei suoi confronti. Ha spezzato la sua vita con un coltello da cucina e poi ha abbandonato il suo corpo ormai dissanguato.

Il delitto della 22enne ha portato l’attenzione su tutti i femminicidi avvenuti negli ultimi tempi. Tutti oggi gridano il suo nome, con la speranza che non accada più a nessun’altra ragazza o donna. Un gesto importante è arrivato anche da parte dell’amato cantante Adriano Celentano, che fa fatto riferimento alla scomparsa di Giulia Cecchettin attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Un’Ave Maria cambiata, una preghiera alla Madonna, chiedendole che preghi per gli errori di quegli uomini come Filippo Turetta:

Un post condiviso da L'INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Ave o Maria Piena di Grazia Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi UOMINI assassini Adesso e nell’ora della nostra morte

Filippo Turetta, dopo la fuga, è stato fermato ed arrestato in Germania. Aveva le scarpe e i vestiti sporchi del sangue di Giulia Cecchettin. Ha confessato il delitto alle autorità tedesche e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Ora è in attesa dell’estradizione in Italia.