Un gesto molto apprezzato dai suoi tanti sostenitori, quello compiuto da Daniele Mondello. L’uomo sta ancora lottando per la verità sulla morte del suo bambino Gioele Mondello e di sua moglie Viviana Parisi.

Poche ore fa, ha pubblicato un commovente video sul suo profilo Facebook, mentre si separa dai giochi di suo figlio. Si è fatto coraggio ed ha deciso di donare tutto alla scuola che ha recentemente reso omaggio a Gioele. Non è stato facile per lui separarsi da tutti quei giocattoli che gli ricordano il suo bambino morto e che hanno un valore affettivo, ma sa che così farà felici altri bambini. Un modo per mantenere vivo il ricordo di una delle persone più importanti della sua vita.

Credit: Daniele Mondello – Facebook

Questo mio gesto non è un arrendersi o una presa di coscienza. Non è stato semplice dovermi separare da questi ‘oggetti’, ma ho preferito raccogliere le forze e farlo. Ebbene sì ho dato alla scuola che ha deciso di renderti omaggio dandole il tuo nome i tuoi giocattoli. I tuoi tesori, ciò che di più prezioso avevi. Sapere che altri bambini potranno utilizzarli e passare delle ore spensierate mi rincuora, perché sarebbe come tenere vivo il tuo ricordo ancora di più.

Sei tu assieme al ricordo della mamma a darmi tutta questa forza. Purtroppo non ho avuto, ne il coraggio ne la forza di dar via la carriola con cui giocavi sempre. Quella rimarrà assieme a me, perché so quanto ci tenevi e averla vicina mi fa sentire ancor più la tua presenza.Ti amo figlio mio, spero che tanti bambini potranno giocare e divertirsi con quei giocattoli che amavi tanto.

Daniele Mondello non si arrende

Dopo l’udienza sul caso di Viviana e Gioele e la decisione del Gip di accogliere la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Patti, Daniele Mondello ha fatto sapere che non ha intenzione di arrendersi.

Credit: Daniele Mondello – Facebook

Lui sa, nel profondo, che Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele e che quel giorno è successo qualcosa. Sono tanti i dubbi e i misteri sulla tragedia di Caronia e lui vuole soltanto scoprire la verità. Nei fascicoli di’indagine, non si è riusciti a dare una spiegazione precisa alla morte del suo bambino. Soltanto ipotesi, che hanno comunque portato all’archiviazione del caso.

Credit: Daniele Mondello – Facebook

Daniele Mondello ha deciso anche di presentare denuncia contro i Vigili del Fuoco, per la mancata visione delle immagini registrate dai droni. Quest’ultime avevano già localizzato il cadavere di Viviana, giorni prima del suo ritrovamento.

Dopo più di un anno dalla morte della moglie e del figlio, l’uomo ha potuto dare loro una segna sepoltura, non smettendo mai di chiedere “verità e giustizia”.