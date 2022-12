Nella mattinata di ieri, giovedì 15 dicembre, il marito di Alice Neri in collegamento con la trasmissione Mattino 5 News ha fatto nuovi importanti rivelazione. Come per esempio che qualcuno, pochi giorni dopo il delitto della donna, quando ha riacceso il suo telefono, mai ritrovato.

Sono ancora tante le domande che gli inquirenti, ma anche i familiari si stanno ponendo su questo delitto, che non ha ancora un colpevole.

Gli indagati al momento sono tre: il marito Nicholas, l’amico Marco con cui ha passato la sua ultima sera e per ultimo, un ragazzo tunisino di 29 anni, chiamato Mohamed Gaaloul. Le prove contro quest’ultimo sono tante.

L’uomo il giorno dopo il delitto pare sia riuscito a fuggire dall’Italia. Alla fine gli agenti lo hanno arrestato nella giornata di mercoledì 14 dicembre, al confine tra Svizzera e Francia.

Il giorno della scomparsa di Alice, la madre le ha mandato un messaggio su Whatsapp. Tuttavia, si pensava che il suo telefono fosse spento, proprio perché le dava solamente una spunta.

Il marito però, nell’intervista di ieri mattina con Mattino 5 News, ha detto che ora quel messaggio ha due spunte. Quindi probabilmente il suo telefono lo ha acceso qualcuno, ma non è ancora chiaro dove si trova.

L’ipotesi degli inquirenti sul telefono di Alice Neri

Gli inquirenti ipotizzavano, che il cellulare della donna fosse stato incendiato proprio all’interno della sua auto. Però, è solo dopo questa nuova importante rivelazione, che quasi sicuramente non è così.

Il giallo di Alice Neri, è ancora avvolto nel mistero. Sono ancora tante le domande a cui gli inquirenti stanno cercando di trovare una risposta, su cosa è accaduto esattamente quella notte.

Ora dopo l’arresto del principale sospettato, ci potrebbe essere la svolta. Mohamed Gaaloul al momento si dice innocente e nega ogni accusa su questo delitto. Lui dice di averle solo chiesto un passaggio verso casa, ma che poi non sa cosa è successo.