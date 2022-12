"C'è qualcuno che non dice la verità!" Le parole del marito di Alice Neri sull'amico Marco

Nuove e importanti svolte sul caso di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata senza vita nella sua auto avvolta tra le fiamme. Il marito Nicholas Negrini, in una nuova intervista a Pomeriggio 5, svela come si sente e soprattutto il perché di tutti questi dettagli sulla vita privata della ragazza.

Gli inquirenti sono ancora a lavoro per ricostruire con esattezza ciò che è successo nel suo ultimo giorno di vita. Al momento l’unico sospettato è proprio un uomo tunisino di 29 anni, che è fuggito in Svizzera.

Quest’ultimo però, nega ogni accusa. Dalle immagini di video sorveglianza dello Smart Cafè, si vede il ragazzo che gira tra il locale e la sala slot. Successivamente ha ammesso di aver chiesto un passaggio alla donna, ma di essere andato subito a casa.

Per gli inquirenti non è affatto così, ma credono che sia proprio lui l’artefice del delitto. Il marito di Alice è ancora in stato confusionale, visti i dettagli che stanno venendo fuori. Nicholas Negrini, in una nuova intervista con Pomeriggio 5, ha detto:

Al momento con le poche cose che sappiamo è difficile solo pensare di mettere il cuore in pace ed andare avanti. Per me è difficile anche solo vivere la giornata. Devo andare avanti insieme a mia figlia e devo farlo anche per lei, ma sono ancora tante le cose che dobbiamo affrontare.

Alla bimba ho solo detto che la mamma non c’è più, ma ci sono ancora altri step da compiere per dirle addio. In questo momento riesco solo a seguire gli sviluppi della vicenda e resto confuso da tutte le cose che emergono ogni giorno. Sono convinto che ci sono persone che non dicono tutta la verità.

Con questa frase alla fine dell’intervista, Nicholas si rivolge a Marco, il collega di Alice con cui lei ha passato le sue ultime ore di vita. Per lui e il fratello, visto che l’uomo non li ha mai contattati, credono che non abbia detto la realtà su quella serata.