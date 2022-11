Un vero e proprio giallo è quello che sta tormentando una famiglia di Palermo. Gaia, una ragazza di soli 20 anni, è scomparsa mentre era su un traghetto insieme al fratello e da quel momento, nessuno ha più sue notizie. Le ricerche si stanno concentrando anche in mare.

Un episodio davvero straziante, che ovviamente sta tenendo tutta la sua famiglia con il fiato sospeso, ma anche tutta l’Italia. In molti vogliono capire cosa sia successo davvero.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di venerdì 11 novembre. Gaia è originaria di Palermo, ma vive con la famiglia nella provincia di Lodi. In quell’occasione era su un traghetto Gnv, per tornare in Sicilia.

Lei e il fratello avevano preso due biglietti per tornare in Sicilia, per andare a trovare la nonna. Tuttavia, quando il ragazzo si è svegliato la mattina, ha scoperto che la sorella non era più nella cabina.

Sono partite tempestivamente le ricerche, ma visto che di lei non c’erano tracce, il giovane ha deciso di denunciare la scomparsa. Il personale presente sulla nave ha capito subito la gravità della vicenda.

Infatti quando la nave nella serata di venerdì è arrivata a Palermo, è stata controllata a fondo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma di lei non sono state trovate tracce.

Il messaggio trovato sul telefono di Gaia

Gli agenti hanno controllato tutte le cabine ed anche le auto dei passeggeri. Da ciò che è emerso in queste ultime ore, sul telefono della ragazza hanno trovato un messaggio mai inviato, in cui chiedeva scusa alla sua famiglia per il gesto estremo che stava per compiere.

Pare che negli ultimi tempi avesse subito una grave delusione amorosa e che quindi voleva farla finita. Alle ricerche ora hanno preso parte i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed anche i sommozzatori.

Dai calcoli fatti, la giovane sarebbe scomparsa mentre il traghetto era nella zona di Livorno. Per questo stanno controllando anche la zona di mare in cui si trovavano in quelle ore.