Sono ore di grande strazio e disperazione quelli che stanno vivendo i familiari di Giulia Tramontano, la 29enne incinta, scomparsa dalla giornata di domenica 28 maggio. La prima ad allarmarsi è stata proprio sua madre, poiché quella mattina non ha ricevuto una sua telefonata.

I familiari che vivono a Napoli, sono partiti ed hanno viaggiato tutta la notte per arrivare a Senago, comune che si trova nella provincia di Milano. La 29enne si era trasferita qui insieme al fidanzato, circa 5 anni fa.

Lavora come agente immobiliare per una nota azienda. Il ragazzo invece, lavora come barista in un locale di Milano. Dal suo racconto lui è uscito di casa nella mattina di domenica ed è proprio in quest’occasione che ha visto Giulia per l’ultima volta.

Una volta rientrato a casa, la 29enne non c’era più. La madre si è allarmata perché il suo telefono risultava essere spento e non dava segnali. La chiamava sempre nelle giornate di festa, ma quella mattina non ha mai ricevuto la sua telefonata.

La ragazza nel suo ultimo messaggio ad un’amica, ha scritto: “Sono turbata, vado a dormire!” Da ciò che raccontano alcuni familiari, aveva avuto una lite con il fidanzato, poiché aveva scoperto una sua relazione parallela.

I genitori hanno convinto il giovane a sporgere denuncia. La possibilità è che sia scomparsa tra la mattina di domenica ed il pomeriggio di quello stesso giorno.

Le indagini sul giallo di Giulia Tramontano

Nella denuncia agli agenti, il ragazzo ha detto che è uscita a piedi, forse con una tuta, avendo il pancione. Inoltre, manca il passaporto, un suo bancomat e sembrerebbe anche una certa somma di denaro, circa 500 euro. I suoi parenti credono che le sia accaduto qualcosa di brutto. Hanno affermato:

Non aveva mai manifestato segni di sofferenza, né volontà di abbandonare Senago. Non abbiamo idea di dove possa essere. Per noi è una ragazza solare e senza problemi.

Gli agenti della stazione di Rho e di Senago stanno portando avanti tutte le indagini del caso. Hanno ascoltato il fidanzato ed anche i suoi parenti. Stanno lavorando senza sosta per avere notizie utili su questa misteriosa scomparsa.