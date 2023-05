Sono ore di grande ansia e disperazione quelle che stanno vivendo i familiari di Giulia Tramontano, 29enne incinta, che risulta essere scomparsa da sabato 27 maggio. Dal racconto del cugino, aveva scoperto che il compagno aveva un’altra relazione ed era molto turbata.

Il primo a denunciare la sua scomparsa e ad avvisare la sua famiglia, è stato proprio il suo fidanzato. Lei in realtà è originaria della provincia di Napoli, ma si è trasferita a Senago, nella provincia di Milano, da circa 5 anni.

Lavora come agente immobiliare, è alta 1.68 cm, pesa 86 kg, ha i capelli chiari e come già detto in precedenza, è in evidente stato di gravidanza.

Il compagno ha denunciato l’accaduto nel pomeriggio di domenica ed i familiari, al momento non hanno informazioni utili. Loro affermano di non averla più sentita dalla sera di sabato, in cui era molto turbata.

Dal racconto di un cugino a Fanpage.it, aveva appena scoperto una relazione parallela del suo fidanzato. Di conseguenza era molto turbata. La mamma le aveva consigliato di dormire e poi di tornare a Napoli, per passare qualche giorno in tranquillità. Nell’ultimo messaggio ad una sua amica, ha scritto:

Sono un po’ turbata, ora vado a dormire.

Scomparsa di Giulia Tramontano: il giallo

Visto come si sono svolti i fatti, non è ancora chiaro cosa indossava la ragazza al momento della sua scomparsa. Inoltre, il suo telefono risulta essere sempre spento, nessuno dei vicini l’ha vista uscire di casa e l’auto non l’ha presa.

La sorella ed i suoi genitori, appena hanno saputo ciò che è successo, si sono recati subito a Senago. La donna nel parlare di Giulia, ha detto: “Per noi è una ragazza tranquilla, non avrebbe mai accettato passaggi da sconosciuti!“

I suoi parenti sono molto preoccupati, poiché temono che le sia potuto accadere qualcosa di molto brutto. Hanno diffuso le sue informazioni anche tramite l’Associazione Penelope, con la speranza di ritrovarla in fretta e di avere buone notizie.