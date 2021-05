Il mondo del motociclismo, ma quello dello sport in generale, sono sconvolti dalla notizia confermata ieri dalle autorità sanitarie e dalla stessa federazione della Moto GP. Il giovane motociclista Jason Dupasquier, di soli 19 anni, è morto nell’ospedale Careggi di Firenze, a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto durante il turno di qualifiche di sabato.

Credit: jasondupasquier50 – Instagram

Una notizia devastante che ha scosso non poco tutti gli appassionati del motociclismo.

Era sabato scorso e sul circuito internazionale del Mugello, in provincia di Firenze, si stavano svolgendo le qualifiche per la gara che si sarebbe dovuta correre ieri, domenica.

In pista stavano girando i piloti della categoria di moto3, quando all’uscita della curva 9, Jason ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. Gli altri piloti, che si trovavano dietro di lui e che stavano cercando di registrare il miglior tempo possibile, non hanno potuto evitare di travolgerlo.

Immediatamente si è accesa la macchina dei soccorsi. In pista sono intervenuti i medici di gara con le ambulanze e poi gli operatori a bordo di un elisoccorso, che hanno trasportato d’urgenza Dupasquier al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze.

Tutto il pomeriggio di sabato, ma anche nelle prime ore della notte tra sabato e domenica, i dottori hanno tentato di tutto pur di salvare la sua vita che, fin da subito, è parsa appesa ad un filo sottilissimo.

Hanno anche tentato di operarlo subito. Un estremo tentativo che, però, non è servito a nulla. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente.

L’annuncio della morte di Jason Dupasquier

Credit: jasondupasquier50 – Instagram

Ad annunciare la morte del giovane pilota, è arrivata una nota ufficiale pubblicata direttamente dal direttivo della Moto GP. Nel post su Twitter, si legge:

Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di Jason Dupasquier. A nome di tutta la famiglia MotoGP, inviamo il nostro affetto alla sua squadra, alla sua famiglia e ai suoi cari. Ci mancherai moltissimo, Jason. Guida in pace.

Credit: jasondupasquier50 – Instagram

La morte in pista di Jason Dupasquier, rimanda inevitabilmente i ricordi alla tragica scomparsa di Marco Simoncelli. Era il 23 ottobre del 2011 e la Moto GP faceva tappa sul circuito di Sepang, in Malesia. Durante la gara, il pilota romagnolo ha perso il controllo della sua moto, finendo a terra e venendo travolto dalle moto che lo seguivano. Per lui non ci fu speranza, morì sul colpo.