Il giudice ha deciso, Indi Gregory non verrà in Italia, lo stop ai macchinari rimandato a lunedì

La tensione cresce ora dopo ora, la storia della piccola Indi Gregory è ormai entrata nel cuore di tutti. I genitori stanno cercando di fare il possibile per salvare la loro bambina e per portarla in Italia.

Il giudice dell’Alta Corte di Londra ha deciso di accordare i medici britannici, staccare le macchine è per loro l’unica cosa giusta da fare per mettere fine all’agonia di Indi Gregory. La bambina è affetta da una malattia mitocondriale incurabile. Tuttavia, l’ospedale Bambino Gesù di Roma si è offerto di accoglierla e sottoporla alle cure sperimentali. È scesa in campo anche Giorgia Meloni, la Premier ha concesso alla minore la cittadinanza italiana urgente.

L’ok del giudice, però, non è arrivato. Non è stato concesso ai due genitori nemmeno di portare la propria figlia a casa per il fine vita. Il termine dei supporti vitali è stato spostato a lunedì. L’unica speranza è che entro tale giorno, si riesca a trovare un accordo tra Italia e Regno Unito.

Giorgia Meloni avrebbe scritto una lettera al Lord Cancelliere e al Segretario di Stato per la Giustizia, chiedendo di sensibilizzare le autorità giudiziarie.

Il papà della piccola Indi Gregory

La piccola Indi Gregory è destinata a spegnersi insieme alle macchine, per questo il suo papà non si spiega perché non possa essere portata in Italia, nonostante lui e la moglie siano d’accordo. È stato stabilito che un viaggio potrebbe peggiorare la sua condizione, ma quanta importanza può avere se tanto il suo destino è comunque segnato? Questo è il pensiero del papà, che continua a far sentire la sua voce, per impedire che le spine della sua bambina vengano staccate.