Sono trascorsi più di due anni dalla triste scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Il marito e papà, Daniele Mondello, continua a battersi per la verità e a chiedere giustizia. Ieri, in occasione della festa del papà, ha pubblicato un commovente e lungo post in memoria del suo bambino.

Si era allontanato dai social, dopo che qualcuno si era impossessato del suo profilo. Ma Daniele Mondello, attraverso un nuovo profilo, continua a tenere vivo il ricordo di Viviana e Gioele e a pubblicare appelli rivolti a chi quel giorno ha visto cosa sia davvero accaduto e conosce la verità.

Il caso della mamma e del figlio scomparsi nella campagne di Caronia e poi rinvenuti senza vita, è stato archiviato come omicidio suicidio. La Procura dopo le indagini, ha ipotizzato che Viviana abbia tolto la vita al suo bambino e si sia poi gettata dal traliccio. Una versione all quale però Daniele Mondello non ha mai creduto. È certo che la moglie non avrebbe mai fatto del male a Gioele.

Viviana quella mattina è uscita di casa, dicendo al marito che si sarebbe recata a comprare le scarpe al piccolo. Ha però imboccato l’autostrada e si è ritrovata coinvolta in un incidente.

Subito dopo l’impatto, è scesa dalla vettura con in braccio il suo bambino, poi è fuggita tra le campagne di Caronia. Da quel momento di mamma e figlio si sono perse le tracce, fino al triste epilogo. Prima il corpo senza vita di Viviana e dopo giorni, sono stati trovati anche i resti di Gioele nascosti dietro un cespuglio.

Il post di Daniele Mondello

Oggi è un giorno molto importante per me, ma lo è per ogni papà del mondo. Unica differenza è che non potrò essere festeggiato da mio figlio come ha sempre fatto, ma devo rimanere qui inerme a ricordarlo e a lottare per lui. L’unica cosa che so per certo è che per te Gioele ho fatto quanto era nelle mie forze e anche oltre. Mi hai sempre considerato il tuo supereroe, il tuo super papà. Ciò che non sai è che sei sempre stato tu il mio supereroe e continui a esserlo. Sei la forza che nella vita mi mancava, sei la luce che, dal tuo arrivo, ha illuminato il mio cammino. Adesso, invece di festeggiare questo giorno assieme a te piccolo mio, sono qui a ricordarti e a dirti grazie per quanto mi hai fatto sentire importante dal primo momento che ho potuto stringerti a me.

Daniele Mondello si è poi rivolto a tutti i papà, chiedendo loro di non dare mai per scontati i momenti trascorsi con i propri figli.