Un vero e proprio giallo è quello che sta tenendo la città di Ischia con il fiato sospeso. Purtroppo una donna di 51 anni, chiamata Antonella Di Massa, risulta essere scomparsa dallo scorso sabato 17 febbraio e da quel momento di lei si sono perse tutte le tracce.

Gli agenti che stanno indagando sul caso, sono riusciti a ritrovare la sua Fiat Panda color bianco in un parcheggio, nel comune di Casamicciola, a Ischia. Però è proprio lì dentro che hanno ritrovato il suo cellulare ed altri oggetti personali, che forse avrebbero potuto aiutare nelle ricerche.

Antonella la mattina di sabato è uscita dalla sua abitazione come suo solito. Come ogni fine settimana, con sua madre è andata a fare la spesa per la sua famiglia. Tuttavia, intorno alle 12, la si vede mentre parcheggia la sua macchina ed inizia a camminare. Aveva il giubbetto blu, con il cappuccio che le copriva la testa, come se non voleva farsi riconoscere da nessuno.

In mano aveva una busta celeste delle spesa. Una telecamera del comune ha ripreso il momento esatto in cui la donna si è allontanata da questo parcheggio, ma poi c’è il buio più totale. Tre persone hanno detto di averla vista andare via, ma aveva il viso e la testa coperta.

L’appello disperato del marito di Antonella Di Massa

Nella serata di ieri, visto il caso di scomparsa, anche il programma di Rai 3, Chi l’ha Visto?, si è occupato della vicenda. L’inviato si è recato nell’isola di Ischia ed è riuscito a parlare con la figlia, con alcuni amici ed anche con il marito. Quest’ultimo ha spiegato come stanno andando avanti le indagini ed ha fatto anche un disperato appello. L’uomo ha dichiarato: