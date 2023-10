Trovata senza vita Marta Di Nardo, la donna scomparsa: il corpo nella casa del vicino

È stato trovato il corpo senza vita di Marta Di Nardo, la madre 60enne scomparsa dallo scorso 4 ottobre. Una svolta inaspettata nella casa del vicino 50enne, in via Pietro De Cortona a Milano.

A denunciare la scomparsa di Marta Di Nardo, era stato il figlio. Quest’ultimo abita fuori città e non vedeva spesso la sua mamma, ma la sentiva al telefono. Non riusciva più a contattarla, così ha allarmato le forze dell’ordine il 17 ottobre. Per giorni, gli investigatori hanno cercato di scoprire cosa potesse essere accaduto, non c’era più traccia della 60enne. Poi, poche ore fa è arrivata la svolta decisiva. Gli agenti hanno perlustrato casa del vicino, già ascoltato dopo la scomparsa, poiché risultato una delle persone ad averla vista per l’ultima volta.

La scoperta nella casa del vicino di Marta di Nardo

Durante i rilievi sono state individuate delle tracce di sangue e poi è arrivata la scoperta drammatica. Il corpo senza vita di Marta Di Nardo è stato trovato all’interno della casa del vicino. Quest’ultimo, un uomo di 50 anni, soffrirebbe, secondo le prime notizie diffuse, di tossicodipendenza. Sembrerebbe che entrambi fossero in cura in un Cps, la vittima per problemi psichiatrici e ludopatia. Tuttavia si tratta di informazioni non ancora confermate. Alcuni vicini avrebbero raccontato anche che Marta andava in giro per il quartiere a chiedere monetine.

Nessuna confessione da parte del vicino

Il vicino di casa è stato arrestato, tuttavia non ha confessato il delitto. Era già stato interrogato dopo la scomparsa della 60enne, come una delle ultime persone ad averla vista il 4 ottobre. Quanto accaduto tra i due, è ancora avvolto nel mistero. Fondamentali saranno gli esami medici che verranno effettuati sul corpo della donna e che faranno luce sulla causa effettiva del decesso. Non è chiaro nemmeno quale fosse il rapporto tra i due vicini.