Sono ancora in corso tutte le indagini per lo straziante ritrovamento del corpo di Alessio Giannaccari, il 19enne della provincia di Lecce, ma trovato senza vita nella periferia di Amsterdam. Si era trasferito in questa città, per fare una nuova esperienza lavorativa.

Sull’accaduto le autorità olandesi stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. I genitori che si erano recati lì dopo il ritrovamento del corpo, ora invece sono tornati in Italia. Con loro speravano di poter rimportare anche la salma del figlio.

Alessio era un ragazzo di soli 19 anni, che aveva come desiderio quello di seguire le orme di suo padre. L’uomo lavora nella ristorazione e nella provincia di Lecce ha diverse attività. Così il 19enne a gennaio in accordo con i genitori, aveva deciso di fare un’esperienza lavorativa in Olanda. Proprio qui viveva con altri ragazzi ed aveva trovato lavoro come cameriere. Fino a quel momento tutto stava procedendo bene per lui.

Tuttavia, nella giornata di sabato 16 marzo, il ragazzo era uscito di casa, ma senza documenti. Il suo telefono ad un certo punto risultava essere spento e da quel momento di lui nessuno ha avuto più notizie. Gli amici ed i suoi familiari si sono presto allarmati ed hanno iniziato a pubblicare diversi appelli sui social, con la speranza di poter avere presto buone notizie. Fino al triste epilogo arrivato nella mattina di martedì 19 marzo.

Ecco cosa gli agenti avrebbero ritrovato vicino al corpo di Alessio Giannaccari

CREDIT: VINCENZO TROISIO

Purtroppo il corpo di Alessio è stato rinvenuto vicino ai binari della Holendrecht metro Station, che si trova alla periferia di Amesterdam. Come da prassi in questi casi hanno avviato da subito tutte le indagini del caso.

Proprio vicino al corpo del 19enne, gli agenti avrebbero ritrovato la sim del cellulare, intestata a suo padre, ma al momento non ci sono ancora tracce del suo telefono. Inoltre, nell’abitazione che condivideva con altri ragazzi, avrebbero ritrovato tutti i suoi documenti d’identità.

In queste ore gli agenti stanno facendo ulteriori accertamenti, tra questi anche l’autopsia. Al momento però hanno deciso di non escludere nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo. Tuttavia, chi conosceva Alessio non crede proprio a questa possibilità.