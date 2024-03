Fine delle speranze di ritrovare in vita Alessio Giannaccari: gli agenti lo hanno trovato nei pressi di una stazione ferroviaria ormai morto

Fine delle speranze per gli amici ed i familiari di Alessio Giannaccari è stato ritrovato senza vita. Era scomparso da sabato 16 marzo e tutti avevano iniziato a pubblicare appelli sui social, con la speranza di riuscire a ritrovarlo in breve tempo, ma alla fine il triste epilogo.

Il giovane che aveva solamente 19 anni, viveva con i suoi genitori nella provincia di Lecce. Voleva seguire le orme di suo padre, che è molto conosciuto in zona, per essere un grande imprenditore nella ristorazione. La madre invece lavora come avvocato.

Alessio da quello che scrive il quotidiano La Repubblica, si era trasferito ad Amsterdam con altri ragazzi. Vivevano tutti nello stesso appartamento e lui, con la speranza di poter imparare qualcosa di nuovo, era riuscito a trovare lavoro come cameriere. Erano pochi mesi che si trovava lì e fino a quel giorno nessuno aveva notato segnali preoccupanti.

Il dramma è avvenuto nella giornata di sabato 16 marzo. I familiari e gli amici da quel giorno non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Si sono subito allarmati e con la speranza di poter avere buone notizie, hanno iniziato a pubblicare appelli sui social. Desideravano solo ricevere buone notizie. Tuttavia, solo pochi giorni dopo, il triste epilogo.

Il ritrovamento del corpo di Alessio Giannaccari e le indagini del caso

CREDIT: VINCENZO TROISIO

Alessio in quella giornata era uscito di casa senza documenti e per motivi ancora da chiarire, il suo telefono risultava essere spento. Tuttavia, gli agenti di polizia hanno ritrovato il suo corpo nei pressi dei binari di una stazione ferroviaria. Era ormai deceduto. Come da prassi hanno avviato le indagini del caso, l’ipotesi che però sembra essere più plausibile è che abbia perso la vita travolto da un treno. Un suo amico, nel ricordarlo ha detto: