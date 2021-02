Il mondo del calcio si stringe al campione: suo padre è morto annegato

Tragedia immane quella capitata alla famiglia del portiere del Liverpool Alisson Becker. Suo padre, il 57enne José Agostinho Becker è morto lo scorso mercoledì 24 febbraio. Dopo essere scomparso, la sua famiglia ha allertato le forze dell’ordine, che hanno rinvenuto il cadavere nei pressi di una diga situata in una proprietà di famiglia, in Brasile.

Aveva 57 anni la vittima. Padre del fortissimo portiere dei Reds. Come riportano i media brasiliani, l’allarme per la sua scomparsa era stato lanciato intorno alle ore 17:00 locali (ore 21:00 italiane).

Immediatamente si è accesa la macchina dei soccorsi. Dopo alcune ore di estenuanti ricerche, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita del 57enne intorno alle ore 22:00 locali, le 2:00 di notte italiane.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo sia annegato dopo essere caduto in acqua accidentalmente. È accaduto nei pressi di una diga situata all’interno di una proprietà di famiglia, a Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul.

Sia Alisson che suo fratello Muriel, anch’egli portiere professionista in Brasile, erano molto legati all’uomo. La loro passione per i guantoni e per il calcio gli è stata trasmessa proprio dal loro amato padre. Una perdita devastante per tutta la famiglia. Gli amici, numerosissimi, che si sono subito stretti attorno al dolore della Famiglia Becker, hanno voluto dimostrare il loro cordoglio inondando tutte le piattaforme con messaggi di estrema vicinanza.

Il post del Liverpool per Alisson Becker

Alisson Becker è famoso anche nel nostro paese, per via della sua non troppo fortunata avventura nella Roma. Il portierone ha indossato la maglia giallorossa dal 2016 al 2018 per ben 64 volte, non riuscendo mai ad esprimere le sue infinite qualità.

Nel 2018 si è trasferito in Inghilterra, a Liverpool. Qui, con la maglia dei Reds, è esploso definitivamente. È diventato uno dei portieri migliori del mondo e ha conquistato numerosi trofei, tra cui la tanto ambita Champions League, vinta due anni fa.

Proprio il Liverpool, società a cui è legato tuttora, ha deciso di esprimere per lui e per la sua famiglia tutta la vicinanza possibile. Lo ha fatto pubblicando questo post:

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.The thoughts of… Posted by Liverpool FC on Thursday, February 25, 2021 Credit: Liverpool F.C. – Facebook