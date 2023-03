Si era parlato di una nuova speranza, ma sembrerebbe che le condizioni di salute del campione di pattinaggio Roman Kostomarov, siano sempre più gravi.

L’atleta, vincitore dei giochi di Torino, due volte campione del mondo e vincitore del campionato europeo con la sua partner Tatyana Navka, ha sviluppato la sepsi. Era ciò che i medici temevano e ora rivelano di non riuscire a fermare l’infezione. I tessuti del campione continuano a “morire”.

È ricoverato in terapia intensiva e, purtroppo, non ha ancora ripreso totalmente conoscenza. I dottori credono che l’unica soluzione sia quella di continuare a rimuovere i tessuti.

L’ex pattinatore russo si è ritirato da molti anni, ma ha sempre continuato ad esibirsi e, secondo l’ospedale, è stata proprio la sua più grande passione a ridurlo così. Le basse temperature hanno causato una brutta polmonite che lo ha costretto ad un ricovero. I medici hanno scoperto un importante danno polmonare e un’infezione virale e batterica.

Si è ritrovato, in breve tempo, attaccato ad un ventilatore a lottare per la sua vita. Ha subito l’amputazione degli arti inferiori e delle dita delle mani. Sono poi conseguite altre complicazioni: emorragia e ematoma nel lobo frontale, danni alle orecchie, agli occhi e al cervello. Il polmone destro non funziona più, mentre in quello sinistro è stata individuata una fibrosi con accumulo di liquido. Liquido individuato anche in altre parti del corpo, causato dal malfunzionamento dei reni.

Si teme per la vita di Roman Kostomarov, l’interno mondo dello sport sta pregando e sperando affinché avvenga un miracolo. Non è ancora in grado di comprendere e realizzare cosa gli è accaduto. Il campione non potrà mai più pattinare sul ghiaccio, presto si renderà conto di non avere più gli arti inferiori e quelli superiori. Ora i medici stanno cercando di fermare la sepsi, prima che sia troppo tardi.