Sconforto e rabbia per la morte di Agnes Tirop: le autorità keniote hanno rinvenuto il cadavere della campionessa nella sua casa di Ites

Sgomento e devastazione nel mondo dell’atletica internazionale per la notizia che si è diffusa nelle scorse ore in tutto il mondo. La mezzofondista Agnes Tirop, 25 anni, originaria del Kenya, è stata uccisa a coltellate, molto probabilmente da suo marito. La Polizia sta indagando sulla morte cruenta di questo gioiello in ascesa dello sport internazionale.

Agnes aveva solo 25 anni, eppure aveva già conquistato risultati molto importanti a livello mondiale.

Si trovava nella sua casa di Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet. Quell’abitazione, posta a quota molto alta sul livello del mare, era la sua base di allenamento per continuare a crescere e vincere, proprio come aveva fatto fino a pochi mesi fa.

Alcuni vicini hanno sentito nei giorni scorsi delle urla provenire proprio dall’abitazione della campionessa. A quelle urla erano seguiti giorni in cui Agnes era irreperibile. Da lì la preoccupazione e l’allarme lanciato alle forze dell’ordine del posto.

Giusti sul posto, gli inquirenti hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione, il corpo senza vita della Tirop. Il cadavere ha presentato diverse ferite da arma da taglio, di cui una letale sull’addome.

I successi di Agnes Tirop e il cordoglio della federazione keniota

Sebbene ancora non sia stato confermato dalle autorità, il sospettato numero uno per questo femminicidio è proprio il marito della donna, che tutt’ora risulta latitante.

Barnaba Korir, presidente del distaccamento di Nairobi della federazione Athletics Kenya, ha confermato la notizia della morte della giovane fondista e ha espresso un profondo dolore ed una rabbia infinta per quanto accaduto, in una nota ufficiale pubblicata sui canali Twitter della federazione stessa.

Il nostro Paese ha perso un gioiello, una dei giganti dell’atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale, grazie alle sue accattivanti prestazioni in pista.

Nonostante la giovane età, aveva solo 25 anni, Agnes Tirop aveva già partecipato e si era già piazzata in diversi eventi importanti a livello internazionale.

Ha partecipato ai mondiali di atletica di Londra 2017 e di Doha 2019, piazzandosi entrambe le volte al terzo gradino del podio. Podio soltanto sfiorato alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, svolte nell’estate appena conclusa.

Dopo le Olimpiadi giapponesi, Agnes aveva partecipato ad una gara in Germania. Quella gara lei l’aveva letteralmente stravinta, correndo i 10 chilometri in un tempo di 14:39.62, che ha segnato, da allora, il nuovo record del mondo.