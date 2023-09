Nella nuova puntata di Quarto Grado di venerdì 15 settembre, i presentatori si sono occupati anche del caso di Kata. Oltre a raccontare tutti gli sviluppi di quest’estate, hanno anche fatto parlare la madre della piccola, che ha fatto un nuovo disperato appello.

Le novità di questa vicenda avvenute in questo ultimo mese sono diverse. Gli agenti hanno iniziato con l’arresto dello zio materno ed altre tre persone.

Ovviamente i reati a loro contestati, non sono al momento inerenti con la scomparsa della bambina, ma con altri episodi gravi avvenuti all’interno dell’ex hotel Astor. Per gli inquirenti i familiari della bimba, sono implicati nel racket degli affitti delle stanze.

Inoltre, negli ultimi giorni hanno anche iscritto sul registro degli indagati 5 persone, per la scomparsa di Kata. Tra queste i due zii, uno paterno ed uno materno ed due donne.

La madre della piccola si dice disperata, ma sia lei che il marito sono convinti che i loro parenti non hanno nulla a che fare con l’accaduto. Kathrina alle telecamere del programma di Rete 4, ha detto:

Da quando mio fratello è in arresto non ci ho parlato, ma gli chiederò se conosce gli altri indagati. Sulla donna indagata, non l’ho mai vista, non saprei in quale piano abitava.