Non è più in critiche condizioni e presto il padre di Diletta Miatello potrà dire cosa ha davvero fatto sua figlia quella notte

Il padre di Diletta Miatello sta meglio. L’anziano uomo era stato ridotto in fin di vita, ma ora sembra in via di guarigione e ben presto potrà raccontare la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine.

La spiacevole vicenda è accaduta a San Martino di Lupari nella notte tra il 26 dicembre e la mattina del 27 dicembre.

Quando la figlia Chiara è andata a controllare, ha trovato la madre ormai senza vita avvolta in una coperta e il padre in fin di vita nel salotto. E dal suo racconto, sarebbe stato proprio quest’ultimo con le sue ultime forze, a rivelarle che era stata la sorella Diletta. Sorella che nel frattempo si era data alla fuga. Si era tolta i vestiti sporchi di sangue e aveva prenotato una stanza d’hotel. Grazie alla targa dell’auto e alle telecamere di sorveglianza, è stata rintracciata dagli inquirenti poco dopo.

Per ora, si trova in carcere e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La difesa punta su una perizia psichiatrica, poiché la donna era in cura in un centro di salute mentale.

Il movente di Diletta Miatello

Sembrerebbe che alla base di tutto ci sia un movente economico. Diletta Miatello era tornata a vivere dai suoi anziani genitori dopo la separazione dal marito e l’affidamento del figlio all’uomo. È un ex vigilessa che ha perso il lavoro e non è più riuscita a trovare un altro impiego. Spesso chiedeva i soldi ai genitori, ma ultimamente il papà Giorgio era rimasto vittima di un infortunio e non era in grado di andare in banca a prelevare i soldi.

Non appena Giorgio Miatello sarà in grado di raccontare cosa è davvero accaduto, la sua testimonianza sarà fondamentale per le accuse nei confronti della figlia Diletta. Secondo gli inquirenti, la donna era lucida al momento dei fatti e dopo aver tolto la vita della madre e ridotto in fin di vita al padre, si è fatta la doccia per ripulirsi.