Per tutti questi giorni dovrebbero essere di gioia e tristezza, ma non per chi in questo anno ha vissuto un lutto. Tra questi appunto c’è il papà del piccolo Mattia Luconi, il bimbo di soli 8 anni scomparso durante l’alluvione che ha colpito le Marche e ritrovato 8 giorni dopo, ormai senza vita.

Tiziano Luconi e anche la sua ex moglie, stanno vivendo un periodo davvero difficile. Stanno cercando di andare avanti, nonostante lo strazio per la perdita subita. L’uomo in un’intervista con il quotidiano La Repubblica ha detto:

Non c’è Matti, non ci sono le risate e la confusione. Puntualmente distruggeva l’albero e dovevo ricompralo ogni anno. Non c’è più la baldoria, non c’è più la voglia di farla perché lui era la mia festa quotidiana. Questo Natale per me sarà pieno di tristezza e di lacrime agli occhi. Ma non resterò a casa a disperarmi. Sono un educatore professionale di minori stranieri non accompagnati e andrò a lavorare come volontario.

Tre giorni fa qualcuno ha sistemato l’albero di Natale vicino la tomba di Mattia, a San Pietro in Musio. Non era addobbato. Io avevo due palline rosse e le ho messe lì perché so che Matti avrebbe fatto così.

Il decesso di Mattia Luconi ed il ritrovamento

Maria Silvia Mereu quella sera era andata a riprendere il figlio dal papà, dopo aver chiuso la farmacia. A causa della pioggia, il fiume Nevola è esondato e l’acqua ha investito la loro auto.

Con la speranza di potersi salvare, sono scesi dal veicolo. La donna con una mano si teneva aggrappata ad un albero e con l’altra teneva il figlio stretto a sé. Tuttavia, la forza dell’acqua glielo ha strappato via e per 8 lunghi giorni, oltre al ritrovamento dello zainetto e delle scarpe, del bimbo non c’era traccia.

Alla fine 8 giorni dopo l’accaduto, lo hanno ritrovato ormai senza vita. Era a circa 13 km dal luogo in cui è scomparso.