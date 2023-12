Il padre di Saman Abbas, in lacrime, rilascia dichiarazioni spontanee

Durante l’ultima udienza per il caso di Saman Abbas, terminata con una sentenza che sta facendo molto discutere, il padre Shabbar ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha parlato davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia per un’ora e 40 minuti.

Shabbar continua a dichiararsi innocente e a sottolineare il bene che voleva a Saman Abbas. Ha negato di averle fatto del male e ha raccontato della storia d’amore tra sua figlia e il fidanzato Ayub Saqib.

Lei era il mio cuore, il mio sangue. Non ho mai ucciso o fatto del male a qualcuno. Andai a casa dei genitori di Saqib, non li minacciai. Dissi che non andava bene che lui pubblicasse gli scatti su Instagram di loro due insieme. Prima era meglio che si sposassero. Per noi non va bene che le guardino dal Pakistan. I genitori mai pensano male per i figlio e io non l’ho fatto per Saman.