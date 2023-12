La Corte D’Assise di Reggio Emilia ha emesso la sentenza sul caso di Saman Abbas, la 18enne trovata morta a Novellara un anno e mezzo dopo la sua scomparsa.

I genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (l’unica ancora latitante) sono stati condannati all’ergastolo per il reato di delitto, con una sola aggravante. Sono stati invece assolti dall’accusa di soppressione di cadavere. Lo zio Danish è stato condannato a 14 anni di reclusione, senza aggravanti. È stato accusato di aver occultato il corpo della nipote 18enne, ma il giudice ha concesso le attenuanti generiche e il rito abbreviato, con la riduzione di un terzo della pena. Sono stati invece assolti di due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz. Scagionati da tutte le accuse e liberati.

Nessun risarcimento nei confronti del fratello minore di Saman Abbs e del fidanzato Saqib, entrambi parti civili nel processo. Gli unici risarcimenti concessi sono stati quelli per le associazioni contro la violenza sulle donne, 25 mila euro ad ognuna, a quelle islamiche, 10 mila euro, all’Unione Comuni bassa reggiana, 30 mila euro e al Comune di Novellara, 50 mila euro.

Gli avvocati dei genitori della 18enne, dopo la sentenza, si sono detti confusi e difficoltosi nell‘accettare la condanna dei propri assistiti.

Non comprendiamo per quale motivo siano stati condannati all’ergastolo. Dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza. Le ipotesi sono tre. O la Corte ha ritenuto che Shabbar e la moglie siano gli esecutori del delitto, ma questo credo sia impossibile. Oppure possono aver ritenuto che siano i mandanti. O che abbiano concorso nel momento in cui Danish ha ucciso Saman. Shabbar non ha accolto con grande favore la sentenza. Si è sempre dichiarato estraneo al delitto della figlia.