Tragedia a Zagarolo: il padre muore, il figlio 50enne non riesce a chiedere aiuto per quattro mesi

Una vicenda che ha rattristato il web e che arriva da Zagarolo, un comune italiano della città di Roma. Un padre è deceduto all’interno della sua abitazione, il figlio con problemi psichici non è riuscito a chiedere aiuto ed ha vissuto con il corpo senza vita del genitore per quattro mesi.

Nessuno si è accorto del dramma perché padre e figlio vivevano in una zona rurale isolata. È stato proprio il figlio dell’uomo, dopo tanto tempo, a chiamare i Carabinieri. Gli agenti hanno constatato che il padre 77enne era morto da quattro mesi ed era sempre rimasto nella sua camera da letto. Il figlio 50enne, con problemi psichici, non era riuscito a capire e gestire la situazione.

La casa era in condizioni di degrado: il padre giaceva nella sua stanza

Le autorità, raggiunta l’abitazione di famiglia, si sono ritrovati davanti ad una situazione di estremo degrado. La casa era in condizioni igienico sanitarie pessime, cibo e piatti sporchi ovunque, bagni in stato di abbandono, rifiuti, vestiti in ogni stanza. E il corpo senza vita del padre nella sua camera da letto, colto quasi certamente da un malore improvviso. Non è chiaro come il figlio abbia preso il decesso del padre, l’unica cosa certa è che non è riuscito a chiedere aiuto. Era andato a vivere con il 77enne dopo la separazione dalla madre.

Il medico legale, giunto sul luogo, ha già stabilito che non vi sarebbero segni di violenza visibili. L’ipotesi più plausibile, per il momento, è quella di un malore improvviso. Ma sarà solo l’autopsia a stabilire l’esatta causa del decesso del papà 77enne. Quest’ultimo era un ex colonnello dell’Aeronautica.

Il figlio 50enne è stato soccorso ed ora è affidato alla mani dei servizi sociali del comune di Zagarolo. Si attendono nuovi aggiornamenti dopo gli esami medici sul corpo senza vita del genitore.

