Il piccolo Bobby Watson, ha perso la vita Dramma al parco acquatico. Bimbo cade in piscina e perde i sensi. Quando se ne rendono conto è ormai troppo tardi. Ecco cosa è accaduto..

Un vero e proprio dramma è accaduto domenica scorsa in un parco acquatico in Thailandia. Un bimbo di soli tre anni, chiamato Bobby Watson ha perso la vita dopo essere scivolato in una vasca del posto, alta cento venti centimetri. Per lui i soccorsi sono stati del tutto inutili.

Tutta la gente che era lì, è rimasta sconvolta da come si è svolta la situazione, poiché per tutti doveva essere una giornata fatta di giochi e divertimento, nessuno doveva perdere la vita.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo Bobby Watson, era andato al Blue Tree Waterpark di Phuket con i suoi genitori e suo fratello maggiore, di sette anni. Erano in vacanza e per loro doveva essere un momento felice.

Il bimbo, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, all’improvviso si è allontanato dalla madre e dal padre ed ha iniziato a correre in giro per la per il posto.

Poco dopo però, è scivolato ed è andato a finire all’interno di una piscina, alta centoventi centimetri. Era una vasca adibita per l’arrivo di uno scivolo.

Il piccolo ha perso i sensi ed è andato a finire proprio al fondo di questa piscina. I bagnini quando se ne sono resi conto, si sono subito tuffati per tirarlo fuori.

Subito dopo sono stati allertati i soccorritori, ma mentre stavano attendendo il loro arrivo, il piccolo è stato sottoposto al massaggio cardiaco. Quando i medici sono arrivati sul posto, era già esanime.

Nonostante tutto, hanno deciso di non mollare ed hanno provato a portarlo perfino al pronto soccorso. Poco dopo, però, hanno capito che il cuore del piccolo aveva ormai cessato di battere e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La polizia, ora sta indagando sull’accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti.

