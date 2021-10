È stato grazie ad alcune foto che il papà del piccolo David, il bimbo rapito, è stato incastrarlo. Per fortuna questa vicenda, che ha tenuto tante persone con il fiato sospeso, ha avuto il lieto fine che tutti speravano. L’uomo è stato arrestato e la polizia rumena è in contatto con il commissariato di Padova, per tutti gli accertamenti.

Un episodio terribile, che si è concluso nel migliore dei modi. Nonostante il grande spavento, il piccolo ora sta bene ed è in una località protetta.

Bogdan Hristache lo scorso martedì 5 ottobre, con l’aiuto di 3 uomini, ha rapito il figlio mentre la mamma lo stava accompagnando a scuola. Due di loro hanno immobilizzato la donna e lui invece ha messo il bimbo all’interno del furgone.

La denuncia è partita tempestivamente e le forze dell’ordine si sono messe in fretta alla ricerca del piccolo rapito. La stessa sera gli inquirenti sono riuscite a ritrovare il Mercedes Vito nero, con cui è avvenuto il rapimento, al confine con la Slovenia.

Tuttavia, dopo 48 ore di ricerche è avvenuto l’impensabile. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il piccolo, che era con il padre a bordo di treno che collega la Romania con l’Ungheria.

Le foto che il papà di David ha pubblicato sul web

Gli agenti di polizia che erano impegnati nella vicenda, sono riusciti a rintracciare il papà, grazie ad alcune foto. L’uomo infatti poche ore dopo aver preso il figlio, ha voluto riprendere il loro viaggio.

In un primo momento ha pubblicato una scatto di loro due al McDonald’s. Subito dopo ne ha pubblicato un altro mentre erano su un treno. È proprio grazie a questi piccoli errori che ha commesso, che gli inquirenti sono riusciti a trovarli. Nei post Bogdan Hristache, ha scritto:

Non potete giudicarmi perché amo il mio bambino e non l’ho lasciato.

L’uomo aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. Al momento però è sotto custodia della polizia rumena e il figlio invece è con il giudice minorile in una località protetta. Il piccolo David molto presto potrà riabbracciare la sua mamma.