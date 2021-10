Per fortuna la vicenda di David si è risolta nel migliore dei modi. Il bambino rapito a Padova è stato ritrovato in Romania. Era con il padre, che lo aveva strappato via dalle braccia della madre mentre la donna lo stava accompagnando all’asilo. La polizia locale li hanno intercettati a bordo di un treno. Il piccolo di 5 anni sta bene.

L’incubo per David e per la sua mamma è finito. Il bambino di 5 anni rapito dal padre romeno martedì scorso a Padova, in Veneto, è stato rintracciato. L’uomo aveva agito insieme a tre complici e lo aveva portato via su un furgone nero ritrovato ieri a Limena, in provincia di Padova, dai Carabinieri.

Il commando di rapitori aveva strappato David dalle braccia della mamma, per poi fuggire via. Le fotocamere comunali avevano individuato proprio il furgone usato per scappare via e si erano messi sulle tracce del padre e del bambino, convinti però che si trovasse già all’estero.

L’uomo aveva preparato il rapimento nei minimi dettagli. Martedì mattina, quando erano da poco passate le 8, la mamma usciva come ogni mattina per portare il bambino a Mortise, all’asilo. In via Salandra ad attenderli un furgone Mercedes Vito nero con quattro uomini.

Tre sono scesi, uno è rimasto alla guida. Due di loro hanno buttato a terra la donna, rubandole il . Mentre il terzo, il padre di David, caricava il piccolo sul furgone. Poi individuato al varco Plebiscito Vigodarzere in tangenziale a Padova e ritrovato mercoledì sera in zona industriale a Limena.

Bambino rapito a Padova ritrovato: il padre era già finito in carcere in passato

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, l’uomo nel 2012, quando aveva 22 anni, era finito in prigione con il padre, per dei litigi tra famiglie: aveva incendiato un’auto e accoltellato un uomo.

La polizia romena lo ha trovato a bordo di un treno in una località al confine tra Ungheria e Romania. Il minore sta bene ed è al sicuro, come confermato da fonti investigative italiane.

