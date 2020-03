Il piccolo Lewis morto dopo aver passato sei ore in ospedale Bimbo di 3 mesi muore dopo aver passato sei ore in pronto soccorso, aspettando una cura. Il medico ha tardato..

Lo scorso ventuno marzo è accaduta una vicenda davvero terribile, per una famiglia di Cardiff, poiché ha portato alla tragica morte del loro bambino, chiamato Lewis di soli tre mesi. I genitori, Kirsty Link e Aidan Crawford, hanno denunciato l’accaduto ed hanno anche deciso di parlare durante un’intervista.

In molti sono rimasti scioccati da come è andato questo evento e da come si sono comportati i medici, per curare questo neonato. Visto che la sua situazione peggiorava minuto dopo minuto.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la famiglia era a casa con il loro bambino e tutto stava procedendo tranquillamente. Aveva un po’ di febbre e la madre gli stava dando le medicine.

Ad un certo punto, però, la coppia si è resa conto che la sua temperatura stava salendo terribilmente e per questo motivo hanno deciso di portarlo all’University Hospital of Wales di Cardiff, per un controllo. I medici lo hanno tenuto in sala di aspetto per molto tempo e la condizione di Lewis peggiorava minuto dopo minuto. Non sono mai stati visti miglioramenti.

Dopo sei lunghe ore, è venuta fuori la diagnosi ed è stato sottoposto alla cura medica. Il bimbo era affetto da una meningite meningococcica, talmente grave che si è trasformata in sepsi. Era troppo tardi.

E’ stato portato in sala rianimazione, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Durante l’inchiesta è venuto fuori che i medici hanno sbagliato a farlo aspettare tutto quel tempo ed infatti per i giudici, ci sono state molte possibilità mancate.

“Spero che tutto questo serva perché nessun’altra famiglia passi quello che stiamo vivendo noi!” Ha detto la madre. “Mi sono incolpata per sette otto mesi pensando a cosa avrei potuto fare.

Però ora so di aver fatto tutto il possibile per lui, al momento giusto. Era felice il mio Lewis, era sorridente e difficilmente lo sentivo brontolare. Ogni volta che oggi vedo una madre con il proprio bambino, non lo riesco a gestire..”

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la famiglia, ma anche tutte le persone che conoscevano il bambino.

Potete leggere anche: La scelta di Jennifer Lake per il suo amato bambino