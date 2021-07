Purtroppo un tragico lutto ha colpito la comunità di Livorno. Il piccolo Pietro Venditti è morto 4 giorni dopo la sua nascita. I medici hanno sottoposto la madre ad un cesareo d’urgenza, ma i loro disperati tentativi di aiutarlo, si sono rivelati vani. Hanno anche provato a trasferirlo nell’ospedale di Pisa.

Il papà Antonello è molto conosciuto proprio per essere un campione della pallacanestro. Ha giocato prima con la squadra di Pielle ed ora con il Fucecchio.

L’uomo ha raccontato che il tutto è avvenuto nel giro di poche ore. Il bambino doveva nascere a settembre. Però, la moglie durante la notte ha iniziato ad accusare un forte malore. Per questo ha deciso di portarla d’urgenza all’ospedale di Livorno.

Vista la grave situazione che stava vivendo la donna, hanno deciso di trasferirla nella struttura ospedaliera di Pisa. È proprio a questo punto che hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. La condizione del piccolo è apparsa grave sin da subito.

I medici hanno subito avvisato i suoi genitori sul fatto che avesse poche ore di vita, ma invece il piccolo guerriero è riuscito ad arrivare a 4 giorni. Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere lo scorso martedì 29 giugno, tra le braccia della sua mamma e del suo papà.

L’uomo in un’intervista telefonica con il quotidiano LivornoToday, ha deciso di raccontare tutto ciò che hanno vissuto in quei lunghi giorni dopo la sua nascita:

Alle 9 ci hanno chiamato per abbracciarlo e siamo stati con lui fino alla fine, si è pian piano addormentato in braccio a noi.

Antonello Venditti, inoltre, dopo la tragica morte del suo bambino, ha voluto anche scrivere un post sul suo profilo Facebook, per informare tutti i suoi amici della data del funerale. Nel suo messaggio ha scritto:

UN SALUTO A PIETRO VENDITTI, 26.06.2021 – 29.06-2021

La funzione funebre in saluto di Pietro si terrà domani alle 16 alla chiesa Salesiane Don Bosco. Una funzione che sia l’occasione per conoscere e salutare Pietro… e non un momento di sconforto. Ci farà molto piacere la presenza di quanti riusciranno ad essere presenti. Allo stesso tempo al cimitero comunale i Lupi, in via Don Aldo Mei dalle 8 alle 12 ci sarà la possibilità di salutare Pietro. Grazie a tutti. Antonello & Vanessa.