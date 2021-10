Un bambino di soli 3 anni, chiamato Zac Harvey è morto nei giorni scorsi, in una roulotte. Era con il papà ed il suo fratellino maggiore, ma a causa di un incendio che è divampato per una stufetta, per lui non c’è stato nulla da fare. Il padre credeva di averlo portato fuori in tempo, ma in realtà si sbagliava.

Una vicenda drammatica, che ovviamente ha spezzato i cuori di tantissime persone. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza alla sua famiglia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata pochi giorni fa. Precisamente nella contea di Ffair Rhos, a Ceredigion, nel Galles.

Il papà Shaun aveva deciso di organizzare un pigiama party con i suoi 2 bambini, Zac e Harley. Si era da poco separato con la moglie e voleva passare un po’ di tempo con loro. Aveva pensato a tutto ed aveva deciso di farlo nella roulotte, per fargli passare una serata nella natura.

Tuttavia, per riscaldare il veicolo ha usato una stufetta. Ad un certo punto, quando si è svegliato in piena notte si è reso conto che quell’oggetto si era incendiato e le fiamme erano divampate in tutto il mezzo.

L’uomo di 28 anni per fuggire e per salvare i suoi bambini, credeva di aver preso Harvey per un braccio e Zac per una gamba. Appena è uscito fuori, si è reso conto che in realtà aveva commesso un errore.

La tragica morte del piccolo Zac Harvey

Shaun una volta in salvo, ha scoperto che purtroppo non era riuscito a prendere in tempo il suo piccolo di soli 3 anni. All’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.

L’investigatore dei vigili del fuoco Christopher Howells ha detto che molto probabilmente l’incendio è divampato per un malfunzionamento di un termoventilatore elettrico.

Harley invece ha riportato delle ustioni sul 40% del suo corpo. Dopo il suo arrivo in ospedale, è rimasto in coma per pochi giorni. Oggi, per fortuna, ora è tornato a stare bene. La famiglia al momento è in lutto ed in tanti stanno mostrando affetto e vicinanza per il tragica perdita che hanno subito.