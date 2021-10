Un evento tragico è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 19 ottobre. Purtroppo un neonato nato prematuramente nella sua abitazione, ha perso la vita. Aveva il cordone ombelicale intorno al collo e i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo.

Una vicenda drammatica che ha scosso l’intera comunità, ma soprattutto i familiari del piccolino. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 16.30 di martedì 19 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Croce di Montecolombo, in provincia di Rimini.

La donna di origini magrebine, già madre di 4 figli, era all’ottavo mese di gravidanza. Fino a quel momento però, tutto stava procedendo per il meglio e non c’era nulla che facesse presagire qualcosa di drammatico.

Tuttavia, la giovane ad un certo punto ha iniziato ad accusare le prime contrazioni ed ha anche rotto le acque. I suoi familiari si sono allarmati in fretta ed è per questo che hanno lanciato subito l’allarme ai sanitari. Quest’ultimi sono partiti tempestivamente, per cercare di aiutare la donna e il bimbo.

Hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Però, nonostante tutto, quando il piccolo è venuto al mondo era ormai senza vita.

Il tragico decesso del neonato nato in casa prematuramente

I medici che sono andati nell’abitazione, hanno provato a rianimarlo per più di un’ora. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che sia morto poiché quando è venuto al mondo aveva il cordone ombelicale intorno al collo. Purtroppo è morto strangolato e i sanitari non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Inoltre, la mamma è stata ricoverata all’ospedale Infermi di Rimini, per tutte le cure.