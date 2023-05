Rivelate le cause del decesso di Tina Turner a distanza di ore. La star si è spenta per sempre a 83 anni, nella sua casa in Svizzera

La star mondiale è morta a 83 anni, nella sua casa vicino a Zurigo, in Svizzera. A distanza di ore, è stata resa nota la causa del decesso di Tina Turner.

Il portavoce della cantante aveva fatto sapere che Tina Turner si era spenta serenamente nella sua abitazione in Svizzera e che da tempo lottava contro una malattia, senza però rivelare ulteriori dettagli.

Soltanto a distanza di ore, in un nuovo post, lo stesso portavoce ha spiegato che la star si è spenta per cause naturali, in seguito a delle complicazioni renali di cui lei stessa aveva parlato ai suoi numerosissimi fan nell’ultimo periodo.

Durante la giornata mondiale del rene, lo scorso 9 marzo, Tina Turner aveva parlato della sua insufficienza renale e del fatto che in passato aveva scelto di non curarsi con la medicina, perché credeva che il suo corpo fosse indistruttibile. “Mi sono messa in grave pericolo”.

I problemi di salute di Tina Turner sono iniziati nel 1985, quando i medici le hanno diagnosticato l’ipertensione. Ma la star si è rifiutata di farsi curare con le medicine e ha scelto cure omeopatiche. Cure che hanno portato solo ad un peggioramento. Nel 2013 è arrivato anche un ictus.

“È stato l’ictus a scoprire che i miei reni non funzionavano più bene. L’ipertensione mal curata aveva portato all’ictus. Il mancato e tempestivo ricorso alle cure mediche, ha deteriorato le mie funzioni renali”.

Per anni Tina Turner ha sofferto per le sue condizioni di salute. Il suo secondo marito, nel 2017, le ha anche donato un rene. È stato grazie a lui se, per la prima volta, ha conosciuto l’amore.

La star ha avuto una vita lunga e difficile, fatta solo di dolori e sofferenze, nonostante la grandissima fama. È cresciuta con due genitori alcolizzati, la madre è morta in modo misterioso, lo zio abusava di lei e della sorella e ha dovuto affrontare una battaglia legale.

A 17 anni, ha incontrato il suo primo marito, Turner. Con lui sembrava essere arrivato il sole, la musica, il successo. Ma quell’amore non era sano. La picchiava e abusava di lei, fisicamente e verbalmente. Alla fine, è riuscita a mettere fine a quel matrimonio, scegliendo di mantenere il cognome Turner (era già famosa). E come se non fosse abbastanza, Tina Turner ha perso anche due figli. Il primogenito si è tolto la vita e il secondo è scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro.