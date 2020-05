Il post di Giuseppe Conte per la festa della mamma Per la festa della mamma, Giuseppe Conte ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook

Nella giornata di oggi, 10 maggio, la festa della mamma, il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, dedicato alla sua mamma e a tutte le mamme italiane, sottolineando come, nonostante il distanziamento imposto dal decreto, facciano sentire il proprio amore a tutti i loro figli:

“Sono tanti mesi che non riesco ad abbracciare e a guardare negli occhi mia madre, che non vive a Roma. Le regole sul distanziamento ci tengono lontani. In tutti questi mesi il mio pensiero è andato spesso a lei: è nella fascia delle persone più vulnerabili.

Questa mattina l’ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso. A lei e a tutte le mamme italiane, che se mai sono anche lontane dai loro figli e che nonostante tutto non perdono l’occasione per far sentire il loro amore, dedico il mio pensiero e il mio ringraziamento più sincero”.

Con il suo post, il Capo del Governo ha voluto ringraziare le mamme, le persone più importanti nella vita di un figlio, quelle che ci sono sempre state e sempre ci saranno.

La mamma di Giuseppe Conte si chiama Lillina Roberti ed è un insegnante elementare volturarese.

La famiglia è originaria di Cerignola, un comune foggiano.

Oggi Giuseppe Conte vive a Roma con la sua attuale compagna, Olivia Paladino, figlia di Cesare paladino, il proprietario dell’hotel di lusso Plaza e della famosa attrice Ewa Aulin, di origini svedesi. Olivia ha circa 40 anni e lavora come manager nell’azienda di famiglia.

Il Presidente del Consiglio ha un figlio che si chiama Niccolò, nato nel 2007, dalla relazione con la sua ex moglie Valentina Fico.

Anche la sua attuale compagna ha avuto una figlia da una precedente relazione e secondo le testate giornalistiche, i due si sono innamorati proprio grazie ai loro figli, durante una riunione con i professori!