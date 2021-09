Dopo la notizia della richiesta di archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, Piera Maggio ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook. La mamma di Denise Pipitone non ha voluto pronunciarsi sulla decisione della Procura.

Nel suo post ha spiegato che adesso, dopo che è stata presentata la richiesta di archiviazione per i due indagati, loro potranno richiedere e visionare l’intero fascicolo delle nuove indagini.

Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di Archiviazione non abbiamo nessun commento da fare. Attenderemo di acquisire l’intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede.

Piera Maggio e il suo legale Giacomo Frazzitta, secondo la legge, possono richiedere il fascicolo delle indagini. Come ha spiegato il legale ad Ore 14, quest’ultimo è composto da circa 4 mila pagine.

Poi, possono presentare opposizione alla richiesta di archiviazione e portare davanti al giudice le proprie ragioni e i risultati delle proprie indagini. Giacomo Frazzitta ha più volte dichiarato che loro non se ne sono stati con le mani in mano e che hanno svolto il proprio lavoro, in modo parallelo e senza intralciare quello della Procura di Marsala.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web, lasciando sconforto in tutti coloro che si stanno battendo con Piera Maggio. Sono state molte, forse troppe, le ingiustizie subite dalla famiglia in 17 anni. Nessuno che si faccia avanti. Come può una bambina così piccola sparire nel nulla, senza che nessuno sappia nulla? Come può, in 17 anni di indagini continue, non venir fuori nemmeno un piccolissimo indizio?

Credit: Quarto Grado

Poco dopo, Piera Maggio ha pubblicato un secondo post, con una locandina della sua bambina: “NON FINISCE QUI… DENISE MERITA GIUSTIZIA“.

Dopo le indagini, la Procura ha deciso per l’archiviazione dell’ex moglie del padre biologico di Denise e madre di Jessica Pulizzi e per il nipote di Battista Della Chiave. Bisognerà ora attendere i prossimi aggiornamenti.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: