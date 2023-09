Il commovente racconto degli agenti che hanno salvato la vita ad una ragazza di 15 anni, che si è gettata dal ponte del Savena, situato a via Dozza, tra Bologna e San Lazzaro. Aveva mandato un messaggio all’amica, dicendole di non essere entrata a scuola e di voler compiere un gesto estremo.

Fortunatamente, l’altra ragazza, dopo aver capito che non stava scherzando, ha avvertito il papà. Quest’ultimo è riuscito a localizzarla grazie al cellulare e a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. Quando il vice brigadiere Mattia Ciaffoni e l’appuntato Francesco Cruciani hanno raggiunto il punto indicato, hanno trovato l’uomo disperato, che ripeteva che la figlia si era gettata nell’acqua.

Quando siamo arrivati, c’era il padre disperato. Ci diceva che la figlia si era buttata nell’acqua. Da sopra non la vedevamo, così siamo scesi lungo il sentiero che ci ha portato sulla riva. La ragazza era completamente dentro l’acqua, fuoriusciva solamente la testa ed era aggrappata ad un masso. Abbiamo nuotato per 30 metri e raggiunta, cercando di tirarla fuori. Ma lei aveva una vistosa ferita alla gamba e altre al torace e alle spalle. Sentiva dolore e non riusciva a muoversi.