Sono ancora tante le notizie emerse in queste ultime ore sul delitto della povera Giulia Cecchettin. La 22enne che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, perché non riusciva ad accettare la fine della loro relazione.

Il ragazzo ora si trova rinchiuso nella casa circondariale di Verona e si trova nel reparto di infermeria. Gino Cecchettin intervistato da Il Corriere della Sera, ha raccontato l’ultima volta che ha visto la figlia e cosa lei gli aveva detto.

Giulia ed il padre hanno pranzato insieme, lei poi è andata nella sua stanza. Dal racconto dell’uomo dalle scale le ha chiesto se avrebbe mangiato a casa, ma lei ha detto che sarebbe uscita. Gino non sapeva che aveva appuntamento con Filippo Turetta. L’uomo ha spiegato:

Dovevo andare a riprendere Davide in centro. Aspettando il momento mi sono addormentato sul divano. Quando mi sono svegliato erano le 11 e trequarti. Sono tornato e lei non c’era, ma non avevo alcuna ragione per preoccuparmi, capitava, il sabato sera.

Non avevo sonno e mi sono messo, come eravamo d’accordo, a correggere la sua tesi. Le ho mandato uno screenshot di un errore e solo allora mi sono accorto che era l’una e quarantacinque. Ho pensato che la mattina dopo l’avrei rimproverata, ma quando mi sono alzato lei non c’era e da allora è cominciato tutto.

Il racconto del padre di Giulia Cecchettin e cosa afferma su Filippo Turetta

Nella stessa intervista Gino Cecchettin ha spiegato riusciranno a sopravvivere lui ed i suoi 2 figli, alle gravi perdite che hanno subito nel giro di pochi mesi l’una dall’altra. Ha dichiarato:

Ma ce la caveremo. I miei ragazzi sono forti. Elena ha ignorato gli assurdi attacchi che ha ricevuto, ma si è sentita riscaldata dall’immensa ondata di coscienza civile, di affetto che le sue parole hanno determinato nel Paese.