In corso il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, i messaggi dell'altra ragazza e le dichiarazioni della madre

In queste ore si sta celebrando la terza udienza del processo per il delitto di Giulia Tramontano, di cui unico imputato è il suo compagno Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo oltre a mettere fine alla sua vita, ha occultato il suo corpo e nei mesi precedenti ha anche cercato di avvelenarla.

Come prima persona a raccontare la sua verità, è proprio l’altra ragazza che il barman frequentava da circa un anno. Quest’ultima al termine del suo racconto, è scoppiata a piangere, poiché ha spiegato che lei aveva intenzione di salvare Giulia, ma che non c’è riuscita. Le due infatti si sono incontrate proprio nel pomeriggio dello scorso 27 maggio, quando la 29enne ha perso la vita.

Dai messaggi mostrati in aula, si legge: “Ti prego salvati appena puoi. Ora voglio e devo salvare te e il tuo bambino. Se avessi scelto di tenere il mio bambino sarei stata nella stessa situazione tua. Io volevo tenerlo, ci soffro ancora per l’aborto. Proteggi te e tuo figlio”

Dopo di lei come testimone è arrivata anche la madre di Giulia Tramontano, Loredana. Quest’ultima ha racconto appunto di come ha conosciuto Impagnatiello e delle molteplici discussioni che ci sono state tra la figlia ed il 30enne. Tuttavia, lei ha spiegato che non aveva mai detto nulla al marito, perché ha già diversi problemi al cuore e non voleva dargli altri problemi.

Le rivelazioni della madre di Giulia Tramontano in aula

CREDIT: RAI

La donna, ascoltata appunto come test, ha anche parlato di quando è arrivata a Senago dopo la scomparsa della figlia e di come ha trovato in disordine la casa. Per lei era una cosa molto strana, perché Giulia non avrebbe mai lasciato il suo appartamento in quelle condizioni. Ha dichiarato: