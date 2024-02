Grave lutto nel comune di Impruneta (Firenze). Filippo Gabriele ha perso la vita all’età di 33 anni, lo scorso 9 febbraio. Il ragazzo è rimasto coinvolto in una grave sinistro stradale sulla superstrada Merano-Bolzano. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Filippo Gabriele si è schiantato contro il guardrail, mentre era alla guida della sua vettura. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. La prima ipotesi è che il 33enne sia stato colpito da un colpo di sonno e abbia quindi perso il controllo del suo mezzo. Il sinistro stradale si è verificato alle 5 del mattino dello scorso 9 febbraio.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. Tutti conoscevano Filippo, sia per il suo lavoro da barman sia per suo gesto eroico compiuto durante la Pandemia. Si trovava nel Südtirol nel 2021, il 33enne è intervenuto per salvare una famiglia: padre, madre e due bimbi piccoli. Erano rimasti intrappolati tra le fiamme che avevano avvolto la loro abitazione a San Candido, sulle Dolomiti. Filippo non ci ha pensato due volte, ha messo a rischio la sua vita e li ha aiutati ad uscire da quelle mura.

Non è l’unico gesto eroico compiuto dalla vittima, anche la scorsa primavera il ragazzo ha salvato la vita a una persona che voleva gettarsi da un ponte a Firenze. Il 33enne è intervenuto insieme ad un suo collega.

Tutti in queste ore stanno piangendo la sua scomparsa. Il Primo Cittadino ha pubblicato uno struggente post sui social, per mostrare affetto e cordoglio alla sua famiglia. Il papà della vittima è il medico di famiglia di tutto il paese. Ecco le parole di Riccardo Lazzerini: