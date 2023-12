Un episodio che ancora oggi non trova una risposta è quello che è successo la mattina di Natale. Un 33enne che era andato a dormire nel letto con la fidanzata, è stato trovato senza vita sul pavimento del salotto. Per lui all’arrivo dei medici non c’era più nulla da fare.

La ragazza sconvolta nel vedere il corpo a terra, ha chiesto subito l’intervento dei sanitari. Questi ultimi nel vedere la gravità della situazione, hanno chiesto anche l’aiuto della Polizia Scientifica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di lunedì 25 dicembre, in un giorno che doveva essere di festa. Precisamente in una casa che si trova in una traversa di via Virgilio, ad Albano Laziale.

La giovane coppia di fidanzati viveva in quell’appartamento già da tempo. Fino a quel momento però, non era mai accaduto nulla di strano, che potesse far pensare ad un dramma simile.

Intorno alle 5.30 del mattino, dopo che la coppia era andata a dormire insieme, la ragazza ha fatto la triste scoperta. Dopo aver visto che il fidanzato non era più nel letto, si è alzata per controllare.

Tuttavia, è solo quando è arrivata nel salotto della casa, che lo ha trovato senza vita sul pavimento. Da qui è arrivata la disperata chiamata ai sanitari ed anche agli agenti della polizia, che ora stanno indagando sull’accaduto.

Cosa è emerso sul 33enne trovato senza vita nel salotto

Gli inquirenti che stanno lavorando su questo caso, hanno quindi deciso di disporre l’autopsia sul corpo del ragazzo, per capire l’esatta causa che ha portato al suo improvviso decesso. Per ora l’ipotesi più accreditata è quella del malore.

Il medico legale sul corpo non ha trovato segni di violenza. Gli agenti della polizia che stanno indagando sull’accaduto, hanno scoperto che la porta della casa era chiusa dall’interno e quindi si esclude il coinvolgimento di una terze persone.

Hanno ascoltato a lungo la fidanzata, che ha raccontato la sua versione. Tuttavia, ora sarà solo l’autopsia a chiarire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.