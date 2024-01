Sono tutti sconvolti ed addolorati per la scomparsa di Ilenia Salaro, la giovane mamma di 35 anni, deceduta in seguito ad alcune complicazioni legate al Covid. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia e quindi hanno avviato un’inchiesta. Hanno eseguito l’autopsia sul corpo.

La famiglia chiede solo che venga fuori la verità, vogliono sapere se la donna si sarebbe potuta salvare. Tuttavia, al momento devono fare i conti con il dolore della sua perdita.

Ilenia aveva 35 anni ed era molto conosciuta in tutta la zona, perché gestiva da anni un allevamento di Alpaca. In tanti infatti, quando hanno saputo della sua scomparsa, ne sono rimasti sconvolti. La sorella sulla pagina social Praces Alpaca, ha voluto ricordarla. Nel post ha scritto:

Non è una delle nostre foto migliori, ma è uno dei nostri momenti migliori, quelli che passavamo sempre insieme… in famiglia, tutti a festeggiare ed a ridere. A te, sorella mia, quanto sei bella quando ridi, quel sorriso che contagiava tutti.

Quegli occhioni che diventavano piccoli, per lasciare spazio a quella gioia che solo tu sapevi trasmettere! Ci hai lasciato un vuoto troppo grande, la mia metà precisa che non c’è più, ma ci hai lasciato anche quello che non ti era chiaro… i tuoi bambini.

Ti prometto, ti promettiamo che continueremo a percorrere la strada che avevi scelto per te e i tuoi cuccioli, e cercheremo di fare del nostro meglio per renderti orgogliosa di noi, ma tu promettimi che rimarrai sempre vicino a me, vicino a tutti noi e che mi darai la forza per affrontare questa vita che ci ha separate troppo presto.

Ti amo tantissimo sorella mia! Sei sempre con me. Grazie a tutti coloro che si sono uniti nel nostro dolore, ricordatevi sempre di Ilenia con quel sorriso contagioso.