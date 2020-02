Il terribile errore dei medici per la piccola Faustine Aberkane I medici l'hanno rimandata a casa dicendo che era una semplice bronchite, ma alla fine per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Ecco cosa la sua vera diagnosi..

Un terribile caso di malasanità si è verificato circa tre anni fa in Francia, all’ospedale Femme-Mère-Enfants, di Lione. Una bambina di soli tre anni, chiamata Faustine Aberkane, ha perso la vita. Per i medici era una semplice bronchite, ma poco dopo hanno scoperto che aveva ingerito una pila al litio.

E’ stato avviato un processo da parte dei genitori della piccola e pochi giorni fa, è stato dato il verdetto, che ha confermato i dubbi della giovane coppia.

I medici sono stati ritenuti responsabili della morte di Faustine, poiché secondo le informazioni che sono emerse, dagli esami che hanno richiesto in radiologia, si poteva vedere benissimo la presenza della pila nel corpo.

Circa tre anni fa, la madre ed il padre della bimba, si sono recati in ospedale, poiché la loro piccola aveva difficoltà respiratorie ed una tosse persistente.

I dottori del pronto soccorso, dopo averla visitata, l’hanno portata nel reparto delle radiografie, per farle delle lastre. Da quest’ultime, le hanno diagnosticato una semplice bronchite e l’hanno subito rimandata a casa. Ecco il racconto dei genitori di seguito:

Tre giorni dopo, i genitori della piccola Faustine sono tornati di nuovo in ospedale, poiché la loro bambina presentava sempre gli stessi sintomi e per loro non c’era stato alcun tipo di miglioramento. Anche in questo caso, i dottori hanno detto che era bronchite, ma poco dopo, è emersa la triste verità.

La bimba aveva ingerito una pila al litio, che le stava praticamente bruciando tutta la gola. Infatti per lei non c’è stato più nulla da fare. I genitori, che speravano in qualche soluzione, sono stati costretti a dire addio per sempre alla loro amata figlia.

In questa terribile vicenda, sono stati ritenuti responsabili i medici ed i radiologi, che non si sono resi conto di ciò che c’era all’interno del corpo della piccola. Avevano notato una strana macchia, ma loro credevano che fosse una medaglietta che era stata dimenticata.

Una storia terribile, che ci parla dell’ennesimo caso di malasanità, in cui purtroppo una bambina ha perso la vita.

