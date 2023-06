La foto ha commosso l’intero mondo del web. Bruce Willis con la nipotina in braccio. A condividere lo scatto con la piccola Louetta, nata da sole 8 settimane, è stata la figlia della star Rumer Willis.

Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita. La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli. Papà sono così fortunata ad averti e lo è anche Lou. Grazie per essere il papà più amorevole e più figo che una ragazza possa desiderare.

Il dolce post ha scaldato il cuore di tutto il mondo e subito sono arrivati numerosi commenti affettuosi per il tanto amato Bruce Willis.

Un amore immenso quello dei suoi fan, dovuto soprattutto alla spiacevole notizia che l’attore ha ricevuto all’inizio di quest’anno. Willis è stato costretto ad allontanarsi dalla recitazione a causa di una brutta diagnosi. Inizialmente si era parlato di afasia, ma dopo mesi di esami e visite, i medici sono arrivati ad una conclusione inaspettata: demenza frontotemporale FTD.

Si tratta di una condizione che colpisce il cervello della persona affetta e comporta problemi del linguaggio, emotivi, muscolari e di deglutizione e cambiamenti della personalità.

La moglie dell’attore ha chiesto aiuto a diversi specialisti, per imparare a gestire la situazione. Purtroppo, ha fatto sapere che le condizioni della star sono peggiorate. A volte Bruce non riconosce nemmeno i membri della sua famiglia, ma i suoi cari fanno ogni giorno il possibile, affinché viva una vita degna il più a lungo possibile.

È proprio per questo, che vederlo con in braccio la sua nipotina, ha commosso così tante persone. Forse la star non ha compreso quel momento o sarà uno degli ultimi che custodirà nel cuore per l’eternità, ma una cosa è certa, per sua figlia è stato il momento più bello della sua vita. Due delle persone che più ama, strette in un amorevole abbraccio.