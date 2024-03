Ilaria Bertinelli morta a 29 anni in un grave incidente, il racconto di un testimone e la disperazione del fidanzato e dei suoi genitori

Tutta la comunità è ancora sconvolta per la straziante perdita di Ilaria Bertinelli, la 29enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio. Era andata a cena con il suo fidanzato e stava tornando alla sua abitazione. Il ragazzo è arrivato sul posto pochi minuti dopo.

La giovane era figlia unica di una coppia, molto conosciuta nella zona di Tordibetto, era proprio a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Un testimone inoltre, ha raccontato agli agenti cosa è successo ed il forte rumore che ha sentito.

I fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo. Precisamente lungo la strada di Tordibetto, comune che si trova nella provincia di Assisi. La giovane da ciò che è emerso era alla guida della sua macchina, una Opel Mokka ed aveva passato la serata con il ragazzo e stava tornando a casa.

Quando all’improvviso, per cause da chiarire ora dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo. Purtroppo dopo essere uscita fuori strada, è andata a finire contro il contatore del gas. Un uomo che abita in quella zona, dopo aver sentito il rumore ed aver visto il fumo uscire, ha subito chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco ed anche dei sanitari.

Il racconto del testimone sul sinistro in cui Ilaria Bertinelli è deceduta

CREDIT: INTHESKY

Una volta tirata fuori dalle lamiere però, per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare. I Vigili inoltre, per evitare il dramma, hanno dovuto anche fermare la fornitura di gas. Un testimone sull’accaduto, ha raccontato:

Ho sentito un botto grandissimo, ho pensato che fosse accaduto qualcosa dentro la mia abitazione. Mi sono affacciato ed ho visto la macchina, fumava. Ho capito subito che era accaduto qualcosa di gravissimo, di irreparabile.

Il fidanzato di Ilaria era a pochi metri davanti a lei. Infatti è arrivato subito sul luogo del sinistro. Con lui anche i genitori della 29enne, ma per lei, nonostante i tentativi dei medici, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.