Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo. Ad avere la peggio, purtroppo una ragazza di soli 29 anni, chiamata Ilaria Bertinelli, che all’arrivo dei medici era ormai senza vita. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sull’accaduto stanno indagando anche le forze dell’ordine, ma per ora l’ipotesi più plausibile è quella di una distrazione o di un ostacolo improvviso. Hanno anche dovuto interrompere la fornitura di gas, per evitare che l’episodio di trasformasse in un dramma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo. Precisamente lungo la strada di Tordibetto, comune che si trova nella provincia di Assisi. La giovane da ciò che è emerso era alla guida della sua macchina, una Opel Mokka e molto probabilmente aveva passato la serata con degli amici e stava tornando a casa.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile. La ragazza, per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo del suo veicolo. Dopo essere uscita fuori strada, ha finito la sua corsa contro un contatore del gas. I passanti nel vedere l’auto distrutta e nel capire la gravità della situazione, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari.

Il decesso straziante di Ilaria Bertinelli dopo il sinistro

I medici sono presto intervenuti sul posto. Sono riusciti a prenderla, solo quando i Vigili del Fuoco, l’hanno liberata dalle lamiere del suo veicolo. Però, per la 29enne non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso, avvenuto sicuramente per i gravi traumi riportati.

I pompieri inoltre, hanno dovuto anche interrompere la fornitura del gas, per evitare delle fuoriuscite e quindi ulteriori problemi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Per ora, da ciò che è emerso non risulterebbero esserci altri veicoli coinvolti. Tuttavia, saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è accaduto alla ragazza.