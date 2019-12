Ilaria Lai ha perso la vita la notte di Natale Frosinone, incidente la notte di Natale. Giovane ha perso la vita mentre stava andando a messa. Ecco cosa è accaduto..

Un terribile incidente è avvenuto la notte di Natale a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, dove una ragazza di soli venti sei anni, ha perso la vita. Ilaria Lai era in macchina con suo padre e stavano andando proprio alle messa, ma un’altra auto li ha travolti e per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Un impatto sconvolgente, che ha lasciato tutta la comunità senza parole. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuta accadere una tragedia simile, la notte di Natale.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Ilaria Lai era in macchina con il suo papà e stavano andando alla messa, con la loro Lancia Y.

Non era accaduto nulla di strano e stavano quasi per entrare nel parcheggio della Chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce, quando all’improvviso un ragazzo di trenta anni, a bordo della sua Giulietta li ha centrati.

L’impatto è stato frontale ed inaspettato, infatti il giovane ed il papà della ragazza, sono rimasti gravemente feriti. Ilaria Lai, invece è deceduta. I traumi che aveva riportato erano troppo gravi. Era laureata in sociologia ed era diventata una volontaria.

Il signore, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La salma della ragazza, è stata trasportata all’obitorio di Sora, dove verrà sottoposta ad autopsia nella giornata di oggi, venti sette dicembre. Subito dopo, verrà restituita ai suoi familiari per celebrare il suo funerale.

L’amministrazione comunale ha deciso di annullare il concerto del venti sei dicembre che si sarebbe dovuto tenere nella chiesa di Santo Stefano, per rispettare il lutto di questa famiglia e dell’intera comunità, che è rimasta sconvolta da questa grande perdita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

